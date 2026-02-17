Français
اليوم: رصد هلال شهر رمضان

تُجرى بعد غروب شمس اليوم الثّلاثاء 29 شعبان 1447 هـ الموافق 17 فيفري 2026، عملية رصد هلال شهر رمضان المبارك بـ5 مناطق في الجمهورية وهي مدينة تونس ومدينة الكاف ومدينة القيروان ومدينة توزر ومدينة مدنين.

وفقاً للحسابات الفلكية، سيحدث الاقتران المركزي بين الشمس والقمر والأرض – وهو اللحظة التي تعرف بتولد الهلال فلكيا – يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026، على تمام الساعة الواحدة ودقيقة بعد الزوال بتوقيت تونس (أي الساعة 12:01 بتوقيت غرينتش العالمي GMT).

وبالنّسبة للبلاد التّونسية، سيبلغ عمر هلال رمضان المعظم عند غروب شمس ذلك يوم 17 فيفري 2026 حوالي 5 ساعات ودقيقة واحدة فقط في مدينة تونس.

ورغم أنّ الهلال سيكون موجودا في السّماء بعد غروب الشّمس، إلا أنّه سيكون قريباً جداً من خط الأفق، حيث يصل ارتفاعه إلى 0.43 درجة وارتفاعه الظاهري إلى نحو 0.95 درجة فقط بالنسبة لمدينة تونس.

كما أنّ فترة مكوثه فوق الأفق ستكون قصيرة جدا، تقدر بحوالي 6 دقائق فقط، وهي المدة الزمنية التي يظل فيها الهلال موجودا فوق الأفق بعد غروب الشمس، وهو رؤيته أمرا صعبا للغاية وفق بلاغ سابق لمصالح المعهد الوطني للرصد الجوي.

وكان المعهد قد شدد على أن الجهة الرسمية الوحيدة المخوّل لها الإعلان عن بدايات الأشهر القمرية، بما في ذلك شهر رمضان المعظم، هي ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية.

