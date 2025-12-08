اليوم: سوريا تحيي الذكرى الأولى لسقوط الأسد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يحيي السوريون، اليوم الاثنين، الذكرى الأولى للإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، في حين تكافح الدولة التي تعاني من انقسامات من أجل تحقيق الاستقرار والتعافي بعد حرب دامت سنوات.

ومن المقرر أن تشهد ساحة الأمويين في العاصمة دمشق احتفالات رسمية، حيث امتلأت بالفعل بحشود مبتهجة استعداداً للاحتفالات، كما ستقام احتفالات في أماكن أخرى بأنحاء سوريا. وأدى الرئيس أحمد الشرع، صلاة الفجر في المسجد الأموي الكبير بدمشق، ووضع قطعة من ثوب الكعبة المشرفة في رحاب المسجد، وهي هدية مقدّمة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وألقى الشرع كلمة عقب الصلاة، أعرب فيها عن “مشاعر الفخر التي عاشها السوريون في اللحظات الأولى لاندحار الظلم وانتهاء مرحلة صعبة مرّت بها البلاد”. وأشاد بما سماه “التضحيات والبطولات التي قدّمها المقاتلون عند دخولهم دمشق منتصرين”، مؤكدًا أنّ “صون هذا النصر والبناء عليه يشكل اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعًا”. وشدّد الشرع على أنّ المرحلة الراهنة تتطلب توحيد جهود أبناء الوطن كافة، لبناء سوريا قوية، وترسيخ استقرارها، وصون سيادتها، وتحقيق مستقبل يليق بتضحيات شعبها، بحسب رئاسة الجمهورية السورية عبر صفحتها على “فيسبوك”.

واحتفل أهالي مدينة بانياس في طرطوس، مساء الأحد، بذكرى النصر والتحرير. واحتفل أبناء الجالية السورية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الاثنين، بمناسبة مرور عام على تحرير سوريا، وفق الوكالة. وتشهد بعض مناطق سوريا احتفالات منذ عدة أيام، إذ امتلأت شوارع حماة بالآلاف، الجمعة، ملوحين بالعلم السوري الجديد إحياء لذكرى اليوم الذي سيطر فيه مسلحون بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام على المدينة خلال تقدمهم السريع صوب دمشق.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



