اليوم : ضباب كثيف وأمطار مُتفرقة

يتميز طقس اليوم الجمعة، بضباب محليا كثيف ثم طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الساحلية الشرقية آخر النهار وأثناء الليل مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة.

وتكون الحرارة في استقرار حيث تتراوح القصوى عامة بين 15 و20 درجة وتكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات الغربية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.

اما الرياح فتمون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية ومحليا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

ويكون البحر عامة قليل الاضطراب ثم محليا مضطرب بمنطقة سرات وبخليج قابس.

