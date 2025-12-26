Français
أخر الأخبار

اليوم : طقس مُمطر بهذه الجهات

يكون طقس اليوم الجمعة 26 ديسمبر، مغيم جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة بالشمال الشرقي وبجهة الساحل مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

والحرارة في ارتفاع طفيف بالجنوب الشرقي وفي استقرار ببقية الجهات وتتراوح القصوى عامة بين 15 و20 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 22 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتكون الرياح جنوبية شرقية قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد كما تتقوى أثناء السحب الرعدية والبحر مضطرب فتدريجيا شديد الاضطراب.

 

