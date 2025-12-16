اليوم: عملية بيضاء بمطار صفاقس وامكانيّة ظهور سحابة دخان بمحيط المدرج

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن ديوان الطيران المدني والمطارات القيام بعملية بيضاء بمطار صفاقس طينة الدولي تتمثل في تمرين عام في مجال سلامة الطيران المدني وذلك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 من الساعة 11.00 إلى الساعة 12.00 صباحا.

وتهدف هذه العملية، وفق بلاغ صادر عن الديوان، إلى الوقوف على مدى جاهزية المصالح والأطراف المتدخلة في المطار في حالات الطوارئ. ونبه ديوان الطيران المدني إلى إمكانية ظهور سحابة من الدخان في محيط مدرج الطائرات خلال فترة العملية.

(وات)

