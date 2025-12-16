Français
اليوم: عملية بيضاء بمطار صفاقس وامكانيّة ظهور سحابة دخان بمحيط المدرج

أعلن ديوان الطيران المدني والمطارات القيام بعملية بيضاء بمطار صفاقس طينة الدولي تتمثل في تمرين عام في مجال سلامة الطيران المدني وذلك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 من الساعة 11.00 إلى الساعة 12.00 صباحا.

وتهدف هذه العملية، وفق بلاغ صادر عن الديوان، إلى الوقوف على مدى جاهزية المصالح والأطراف المتدخلة في المطار في حالات الطوارئ. ونبه ديوان الطيران المدني إلى إمكانية ظهور سحابة من الدخان في محيط مدرج الطائرات خلال فترة العملية.

(وات)

