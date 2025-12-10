اليوم في البرلمان: تصويت حاسم أم تمرير لمشروع قانون المالية 2026؟ النائب علي زغدود يُوضّح (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد النائب علي زغدود عضو لجنة المالية بالبرلمان في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن الجلسة العامة المبرمجة اليوم الأربعاء في حدود الساعة 11 صباحا حول مشوع قانون المالية 2026 لن تكون جلسة للتصويت.

وأوضح زغدود أنه وبعد استكمال أشغال اللجنة النيابية المتناصفة لأشغالها أمس دون التوصل إلى توافق حول صيغة مشتركة لمشروع قانون المالية 2026 طبقا للمرسوم عدد 1 لسنة 2024 والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، سيتم تمرير النسخة التي صادق عليها البرلمان إلى رئيس الجمهورية.

وأفاد محدثنا أن رئيس البرلمان سيقوم اليوم خلال الجلسة العامة بتلاوة التقرير النهائي لأشغال اللجنة وسيقدم توضيح للرأي العام حول المسألة وسيُعلن عن الفصول التي لم يتم التوصل فيها الى إتفاق بين نواب الغرفتين التشريعيتين.

