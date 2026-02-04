Français
Anglais
العربية
سياسة

اليوم : لجنة التخطيط الاستراتيجي تستمع إلى وزير التجهيز..وآلية الكراء المُملك على الطاولة

تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 4 فيفري 2026 جلسة للاستماع إلى وزير التجهيز والإسكان.

وسيشمل هذا الاستماع مشروعي القانونين التاليين:

– مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957 (عدد 89-2025)،

– مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (عدد 90-2025).

تعليقات

