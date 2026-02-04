اليوم : لجنة التخطيط الاستراتيجي تستمع إلى وزير التجهيز..وآلية الكراء المُملك على الطاولة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 4 فيفري 2026 جلسة للاستماع إلى وزير التجهيز والإسكان.

وسيشمل هذا الاستماع مشروعي القانونين التاليين:

– مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957 (عدد 89-2025)،

– مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (عدد 90-2025).

