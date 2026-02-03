اليوم : لجنة التشريع العام تجتمع..وهذه القوانين على الطاولة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعقد لجنة التشريع العام جلسة اليوم الثلاثاء 3 فيفري 2026 على الساعة العاشرة صباحا وذلك لـ:

*الاستماع الى النواب المبادرين بمقترح القانون المتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد36 لسنة 1994 المتعلق بالملكية الأدبية و الفنية في صيغته المعدلة.

*النظر في مقترحات القوانين المحالة على اللجنة بمقتضى قرار المكتب بتاريخ 29 جانفي 2026 (مقترح قانون عدد 100/2025,مقترح قانون عدد 113/2025,مقترح قانون عدد 09/2026, مقترح قانون عدد 10/2026 ,و مقترح قانون عدد11/2026).

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



