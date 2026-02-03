Français
Anglais
العربية
سياسة

اليوم : لجنة التشريع العام تجتمع..وهذه القوانين على الطاولة

تعقد لجنة التشريع العام جلسة اليوم الثلاثاء 3 فيفري 2026 على الساعة العاشرة صباحا  وذلك لـ:

*الاستماع الى النواب المبادرين بمقترح القانون المتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد36 لسنة 1994 المتعلق بالملكية الأدبية و الفنية في صيغته المعدلة.

*النظر في مقترحات القوانين المحالة على اللجنة بمقتضى قرار المكتب بتاريخ 29 جانفي 2026 (مقترح قانون عدد 100/2025,مقترح قانون عدد 113/2025,مقترح قانون عدد 09/2026, مقترح قانون عدد 10/2026 ,و مقترح قانون عدد11/2026).

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

609
الأخبار

باجة : الحماية المدنية تنقذ سيارة بها أربعة أشخاص جرفتهم مياه الأمطار

405
أخر الأخبار

باجة تسجّل نزول كميات هامة من الأمطار خلال 48 ساعة
346
الأخبار

علي خامنئي يُهدّد الأمريكيين بحرب إقليمية
332
أخر الأخبار

غار الدماء: وفاة شخص جرفته سيول وادي مجردة
331
الأخبار

ملعب الشاذلي زويتن : انهيار جزء من السور المحاذي لمأوى السيارات
314
الأخبار

مقترح لتعليق العمل بآلية رفع السيارات و استبدالها بنظام “الخطايا اللاصقة”
288
الأخبار

والي منوبة : “سنتصدى بصرامة للاعتداءات على الأودية و البناء الفوضوي و بيع التقاسيم العشوائية”
286
الأخبار

تحديد موعد حلول رمضان 2026 في عدد من الدول
278
الأخبار

انتخاب رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس ريم غشام رئيسة للفيدرالية المغاربية للأطباء
274
أخر الأخبار

جريمة مروّعة في النخيلات بأريانة: إيقاف المشتبه به في قتل حارس ليلي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى