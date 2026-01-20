اليوم ندوة صحفية للناخب الوطني الجديد صبري اللموشي (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سيعقد الناخب الوطني الجديد صبري اللموشي بداية من الساعة 14.00 ندوة صحفية لتسليط الضوء على اشرافه على المنتخب التونسي.

و قال اللموشي في فيديو نشرته صفحة المنتخب الوطني التونسي على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك إنه سيجيب على أسباب اشرافه على المنتخب و أهدافه مع نسور قرطاج.

كما عرّج المدرب الجديد على تصريحاته السابقة بخصوص تونس مشددا على أنها أخرجت من سياقها و أنّه قصد أن تونس بلد والديه مشيرا أنه فخور بأصوله التونسية.

كما سيتم اليوم خلال الندوة الصحفية الإعلان عن التركيبة الكاملة للإطار الفني الجديد.

