اليوم: وزير تجارة النيجر في زيارة رسميّة إلى تونس

يؤدّي وزير التّجارة والصناعة بدولة النّيجر عبدولي سيدو، على رأس وفد رسمي ووفد من رجال أعمال من بلده، زيارة رسمية إلى تونس بداية من اليوم الثلاثاء 31 مارس إلى غاية 4 أفريل 2026، وذلك في إطار تجسيم تونس لاستراتيجيتها للتوجه نحو إفريقيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الإفريقية ودعم المنتوجات والخدمات التونسية في الأسواق الإفريقية.

وسيتولّى وزيرا تجارة تونس والنيجر افتتاح أشغال منتدى أصحاب الأعمال بالبلدين ولقاءات مهنية (B2B) وذلك يوم غد الأربعاء 1 أفريل 2026 بدار المصدر.

كما يتضمن البرنامج جملة من الزيارات الميدانية لمؤسسات تونسية رائدة في مجالات ذات الاهتمام بالنسبة لدولة النيجر، ستؤمنها الغرفة الوطنية لنقابة مستشاري التصدير وجمعية Tunisie-Niger Développement

وقالت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ سابق، إن الزيارة تهدف إلى استعراض واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والنيجر وتقييمها والتباحث حول آفاق وسبل تطويرها والترفيع في نسق المبادلات التجارية البينية، من خلال الاستغلال الأمثل للفرص غير المستغلة للمنتوجات والخدمات في السوقين، وفي ظل الأطر القانونية المتاحة، خاصة اتفاقية “الزليكاف”.

كما تهدف إلى التشجيع على القيام باستثمارات مشتركة في البلدين في القطاعات ذات الأولوية وخاصة تلك التي تحظى فيها تونس بقيمة مضافة عالية وبآفاق تصديرية هامة، على غرار الصناعات الغذائية والمواد الطبية والصيدلانية والاشغال العامة والبناء.

