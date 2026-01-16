Français
أخر الأخبار

اليوم: ولاية المهدية تنشر القائمة الأولية للمُنتفعين بـ40 رخصة “لواج”

ينتظر أن تعلن ولاية المهدية للإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين للانتفاع بحصّة جديدة من رخص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص (لواج)، حيث تقرّر تعليق القائمة ونشرها على الصفحة الرسمية للولاية في نهاية الحصّة المسائية لليوم الجمعة 16 جانفي 2026، وذلك عقب استكمال اللجنة الجهوية المختصّة دراسة 59 مطلبًا وردت على مصالح الولاية، حالةً بحالة.

وبحسب المعطيات المتوفّرة، تمّ تحديد الحصّة الجديدة بـ 40 رخصة “لواج” موزّعة إلى 35 رخصة داخل الولاية و5 رخص خارجها. وتُضاف هذه الحصّة إلى 80 رخصة مماثلة تمّ إسنادها نهاية ماي 2025، وإلى 91 رخصة “تاكسي فردي” أُسندت خلال شهر نوفمبر من السنة الماضية، في إطار مساعٍ متواصلة لتخفيف أعباء التنقّل عن المواطنين وتعزيز الربط بين المهدية وبقية ولايات الجمهورية.

وجاءت هذه الإجراءات خلال جلسة عمل اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل المنعقدة صباح الخميس 15 جانفي 2026 بإشراف والي الجهة أنيس العذاري، وبحضور الكاتب العام للولاية البشير عطية وكافة أعضاء اللجنة. وقد شدّد الوالي في مستهلّ الجلسة على الأهمية الاقتصادية لتسريع البتّ في مطالب المهنيين، باعتبار ما يوفّره القطاع من فرص للتمكين الاقتصادي والانتصاب للحساب الخاص، إلى جانب مساهمته في إحداث مواطن شغل جديدة وتحسين خدمات النقل.

كما أُذِن خلال الجلسة بـمزيد التثبّت في المطالب المعروضة والتنسيق مع المصالح الجهوية لاستكمال المعطيات المطلوبة، مع التشديد على ضرورة ضمان سلامة الإجراءات القانونية والتحرّي الدقيق في مدى استيفاء المترشحين للشروط، وتكريس مبادئ الشفافية والمساواة بين الجميع، داعيًا اللجنة إلى البتّ في الملفات وفقًا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

تعليقات

