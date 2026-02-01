Français
الأخبار

اليونان تعلن حالة تأهب قصوى تحسبا لعواصف شديدة بعدة مناطق

أعلنت هيئة الحماية المدنية اليونانية حالة تأهب قصوى في أجزاء واسعة من شمال و وسط اليونان و ثيساليا و شبه جزيرة بيلوبونيز و أجزاء من بحر إيجة ، تحسبا لأحوال جوية قاسية متوقعة.

كما تم إرسال تحذيرات طارئة عبر نظام الإنذار 112 إلى أجزاء من غرب اليونان و الجزر الأيونية ، ما وضع “أخايا و إيليا و ميسينيا و زاكينثوس و كيفالونيا” تحت حالة تأهب قصوى.

و حذµرت السلطات من هطول أمطار غزيرة و عواصف رعدية و رياح قوية و هطول ثلوج في المناطق الجبلية و المنخفضة، مع وجود أعلى المخاطر في مناطق تشمل لاريسا، وماجنيسيا و بيريا و إيماثيا و خالكيديكي.

و عقد سكرتير الحماية المدنية، نيكوس بابيستاتيو، اجتماعا للجنة تقييم المخاطر مع وزير أزمة المناخ و الحماية المدنية، يانيس كيفالوجيانيس، لتنسيق الاستعدادات.

و يصنف خبراء الأرصاد الجوية في اليونان العاصفة بأنها “شديدة الخطورة”، مع توقعات بتحسن الأحوال الجوية تدريجيا بحلول يوم غد الإثنين.

تعليقات

