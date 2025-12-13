اليونسكو: المطبخ الإيطالي يدخل قائمة التراث غير المادي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

منذ يوم الأربعاء 10 ديسمبر، أُدرج المطبخ الإيطالي ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو. وفي رسالة فيديو بثّتها عبر شبكاتها الاجتماعية، أشادت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، بالمطبخ الإيطالي بوصفه «أروع سفير» للبلاد.

وترى ميلوني أن هذا الإدراج قد يحقق مكاسب اقتصادية إضافية، ولا سيما لصالح المطاعم العائلية التقليدية التي تُعدّ العمود الفقري لفنّ الطهو الإيطالي، لكنها باتت اليوم أكثر هشاشة بفعل سياق اقتصادي صعب.

وجاء تعليق رئيسة الحكومة بالتوازي مع عرض للصوت والضوء أُقيم في مدرّج الكولوسيوم بروما، حيث قالت: «آمل أن تسهم هذه المكانة في تحفيز خلق فرص العمل، والاستثمار في الابتكار، وتعزيز الحوافز الجبائية على امتداد سلسلة الإمداد الغذائي، التي طالما أُهملت من قبل المسؤولين السياسيين».

وفي وقت تعاني فيه مدن عدة مثل فلورنسا وبولونيا بالفعل من فرط السياحة، ترى مجموعات صناعية أن اعتراف اليونسكو بالمطبخ الإيطالي قد يرفع عدد زوار البلاد بنسبة 8% خلال عامين، أي ما يعادل نحو 18 مليون ليلة مبيت إضافية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



