اليونيسف تحذّر: خطر تفشّي الأمراض يهدد أطفال غزة وسط تدهور إنساني متسارع

حذّر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يوم السبت، من تزايد المخاطر الصحية التي تهدد الأطفال في قطاع غزة، منبّهًا إلى احتمال انتشار الأمراض في ظل تدهور متواصل للوضع الإنساني.

وأوضح الصندوق، في بيان صدر بتاريخ 12 ديسمبر 2025 من نيويورك، أن الظروف الجوية القاسية، المرتبطة باستمرار تأثير منخفض جوي، تزيد من هشاشة الأطفال الذين يعانون أصلًا من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية وتدهور ظروف العيش.

ودعت اليونيسف إلى التسريع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتعزيزها، خاصة من حيث توفير الملابس الشتوية والخيام وغيرها من المواد الضرورية، محذّرة من أن غياب هذه المستلزمات يعرّض الأطفال لخطر الإصابة بأمراض تنفسية وتعفنية.

وأكدت المنظمة أن التأخير في وصول الإمدادات الأساسية يفاقم التهديدات المحدقة بصحة الأطفال وسلامتهم، في ظل تضرر كبير للبنية التحتية الصحية وضعف قدرات الاستجابة الطبية داخل القطاع.

