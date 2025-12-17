اليويفا يعاقب بايرن ميونخ إثر أحداث مباراة سبورتينغ لشبونة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كان بايرن ميونيخ أكثر الأندية تعرضا للعقوبات في أحدث الإجراءات التأديبية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الأربعاء، إذ تلقى غرامات إجمالية قدرها 116 ألف يورو (136300 دولارا)، مع إغلاق جزئي لملعبه في المباراة المقبلة على أرضه برابطة أبطال أوروبا.

و وجهت إلى بايرن تهمة إغلاق الممرات العامة داخل الملعب، وإشعال الألعاب النارية خلال مباراته ضد سبورتنغ لشبونة في وقت سابق من هذا الشهر.

و نتيجة لذلك أمر اليويفا بتنفيذ عقوبة تم تعليقها سابقا، مما أدى إلى إغلاق جزئي للقطاعات من 111 إلى 114 في ملعب أليانز بمباراة بايرن المقبلة في رابطة أبطال أوروبا ضد أونيون سان جيلواز في 21 جانفي القادم.

كما فُرضت على بايرن عقوبة أخرى بإغلاق جزئي إضافي للمدرج الجنوبي بأكلمه، لكن مع تعليق العقوبة لمدة عامين.

و جاءت الغرامات الإضافية بعد هزيمة بايرن خارج أرضه أمام أرسنال الشهر الماضي.

و فرض اليويفا غرامة قدرها 40 ألف يورو على النادي الألماني بسبب شغب الجماهير وإلقاء الأشياء، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30 ألف يورو بسبب “نقل رسائل غير مناسبة لحدث رياضي”.

و بالإضافة إلى ذلك، أمرت هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط في اليويفا بتنفيذ عقوبة كانت معلقة سابقا على نادي أينتراخت فرانكفورت، مما سيمنع النادي الألماني من بيع التذاكر لمشجعيه خارج ملعبه في مباراته المقبلة.

و وجهت اتهامات إلى فرانكفورت بعدما ألقى مشجعوه أشياء و أشعلوا الألعاب النارية و تسببوا في أضرار بملعب كامب نو خلال الخسارة 2-1 أمام برشلونة الأسبوع الماضي.

و سيلعب الفريق مباراته المقبلة ضد قرة باغ القادم من أذربيجان.

