اليويفا يوقف بريستياني لاعب بنفيكا مؤقتا بسبب سلوك تمييزي مزعوم

أعلن ‌الاتحاد ‌الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الاثنين إيقاف جيانلوكا ​بريستياني لاعب بنفيكا ⁠مؤقتا لمباراة واحدة، ⁠عقب حادثة وقعت مع فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد في ​ذهاب الملحق المؤهل لدور الستة ‌عشر لدوري أبطال ⁠أوروبا.

و أوضح البيان الرسمي للاتحاد الأوروبي أن الإيقاف جاء بناءً على تقرير مؤقت من مفتش هيئة المراقبة و الأخلاق و الانضباط، وهو ينطبق على المباراة القادمة للاعب في أي مسابقة أوروبية يشارك فيها، وذلك وفقًا للمادة 14 من اللوائح التأديبية الخاصة بالسلوك التمييزي.

و شدّد يويفا على أن القرار مؤقت ولا يلغي أي حكم نهائي قد يصدر بعد اكتمال التحقيقات، مع احتمال أن تتضاعف العقوبة لتصل إلى 10 مباريات حسب ما قد تتطلبه نتائج التحقيق النهائي.

و بالتالي سيغيب ‌الأرجنتيني بريستياني عن مباراة الإياب يوم الأربعاء في سانتياغو برنابيو أمام ريال مدريد.

و يتقدم ‌ريال مدريد ⁠بنتيجة 1-0 بعد ‌تفوقه في مباراة الذهاب في لشبونة.

