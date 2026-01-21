امتلاء السدود والبحيرات الجبلية بالوطن القبلي وزغوان بفضل غزارة الأمطار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بالموارد الطبيعية والدراسات الاستراتيجية، طارق المخزومي، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن السدود والبحيرات الجبلية بجهتي الوطن القبلي وزغوان سجّلت امتلاءً هامًا نتيجة الكميات الاستثنائية من الأمطار التي تهاطلت خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المخزومي أن هذه التساقطات ستنعكس إيجابًا على الموائد المائية السطحية والعميقة، من خلال ارتفاع نسبة تغذيتها وتراجع نسبة الملوحة، وهو ما سيساهم في تحسين موارد مياه الشرب وتوفير كميات إضافية لمياه الري.

كما أشار إلى أن التأثير الإيجابي للأمطار الغزيرة سيشمل أيضًا الغابات والمراعي والأشجار المثمرة، بما يعزّز آفاق الموسم الفلاحي الحالي ويرفع من مردودية الإنتاج الزراعي.

وفي السياق ذاته، جدّد المخزومي التأكيد على مطالب الفلاحين بضرورة توفير مادة الأمونيتر، باعتبارها من الأسمدة الأساسية التي يحتاجها القطاع الفلاحي لدعم الزراعات وتحسين الإنتاج.

