Français
Anglais
العربية
مجتمع

امتلاء السدود والبحيرات الجبلية بالوطن القبلي وزغوان بفضل غزارة الأمطار

امتلاء السدود والبحيرات الجبلية بالوطن القبلي وزغوان بفضل غزارة الأمطار

أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بالموارد الطبيعية والدراسات الاستراتيجية، طارق المخزومي، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن السدود والبحيرات الجبلية بجهتي الوطن القبلي وزغوان سجّلت امتلاءً هامًا نتيجة الكميات الاستثنائية من الأمطار التي تهاطلت خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المخزومي أن هذه التساقطات ستنعكس إيجابًا على الموائد المائية السطحية والعميقة، من خلال ارتفاع نسبة تغذيتها وتراجع نسبة الملوحة، وهو ما سيساهم في تحسين موارد مياه الشرب وتوفير كميات إضافية لمياه الري.

كما أشار إلى أن التأثير الإيجابي للأمطار الغزيرة سيشمل أيضًا الغابات والمراعي والأشجار المثمرة، بما يعزّز آفاق الموسم الفلاحي الحالي ويرفع من مردودية الإنتاج الزراعي.

وفي السياق ذاته، جدّد المخزومي التأكيد على مطالب الفلاحين بضرورة توفير مادة الأمونيتر، باعتبارها من الأسمدة الأساسية التي يحتاجها القطاع الفلاحي لدعم الزراعات وتحسين الإنتاج.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

666
الأخبار

باجة : إنقاذ شخص حاصرته المياه داخل سيارته

633
أخر الأخبار

باجة : تعليق الدروس بسبب الأحوال الجوية
519
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة
339
الأخبار

فخر الدين بن يوسف : “تونس فوق الجميع و من سيمثل المنتخب في المونديال يجب أن يكون على قدر المسؤولية” (فيديو)
310
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل لمعاينة أضرار الأمطار
300
الأخبار

وزير الدفاع يؤدّي زيارة تفقد إلى الإدارة العامة للّباس و التموين
298
الأخبار

بنزرت :  أمطار غزيرة و فيضانات و إجلاء عديد المواطنين [فيديو]
295
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين
280
الأخبار

بتعليمات من رئيس الجمهورية : وحدات الجيش الوطني تنفذ تدخلات لفائدة المواطنين بعد هطول أمطار غزيرة
279
الأخبار

أمطار غزيرة في تونس: تصنيف كميات الأمطار المسجلة بين الساعة 07:00 و20:00

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى