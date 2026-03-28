انتاج الكهرباء في تونس يرتفع بنسبة 7 بالمائة

ارتفع إنتاج الكهرباء في تونس خلال شهر جانفي 2026 بنسبة 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، ليبلغ حوالي 1600 جيغاوط/ساعة في حين سجل الإنتاج الموجه الى الاستهلاك المحلي زيادة خلال نفس الفترة بنسبة 1 بالمائة، وفق مؤشرات نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

و قد اعتمد أسطول إنتاج الكهرباء خلال هذه الفترة بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حيث تقدر مساهمته بحوالي 94 بالمائة. وتجدر الإشارة الى الارتفاع الملحوظ لواردات الكهرباء خاصة من الجزائر حيث ساهمت في تغطية 8 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء.

ارتفاع انتاج سوائل الغاز بنسبة 3 بالمائة

و بلغ انتاج النفط الخام في جانفي 2026 حوالي 10ر0 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بجانفي 2025 حيث بلغ حوالي 11ر0 مليون طن مكافئ نفط. وارتفع إنتاج سوائل الغاز (بما في ذلك انتاج معمل قابس) بنسبة 3 بالمائة ليبلغ حوالي 1ر11 ألف طن مكافئ نفط .

و قد شهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات، تحديات هامة منذ سنوات، من بينها تذبذب سعر النفط في السوق العالمية والتداعيات الجيوسياسية المرتبطة بهذا القطاع اضافة الى التراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول.

و يتجلى من خلال بيانات نشرية المرصد حول الوضع الطاقي الى موفى جانفي 2026، تراجع انتاج الغاز التجاري الجاف مقارنة بجانفي 2025، بنسبة 1 بالمائة إذ بلغ حوالي 1ر0 مليون طن مكافئ نفط مقابل 11ر0 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2025 وذلك بسبب تواصل الانخفاض في انتاج اهم الحقول وعدم القيام بمشاريع حفر و اكتشافات جديدة.

كما سجلت كميات الاتاوة الجملية ارتفاعا خلال شهر جانفي 2026 بنسبة 31 بالمائة لتبلغ 75 ألف طن مكافئ نفط مقابل 57 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

فيما شهدت الشراءات من الغاز الجزائري شبه استقرار في حدود 243 ألف طن مكافئ نفط.

زيادة الطلب على الغاز الطبيعي

بلغ الطّلب على الغاز الطبيعي خلال جانفي 2026، نحو 4ر0 مليون طن مكافئ نفط، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة على أساس سنوي، في حين ارتفع استهلاك المواد البترولية بنسبة 6 بالمائة.

و بيّن المرصد الوطني للطاقة والمناجم ، في تقريره لشهر جانفي 2026، أنّ الطّلب من الغاز الطبيعي لانتاج الكهرباء زاد بنسبة 12 بالمائة وتبلغ حصة الطلب لانتاج الكهرباء حوالي 46 بالمائة.

و سجّل استهلاك الغاز الطبيعي، بالتوازي مع حصة الكهرباء، ارتفاعا في بقية القطاعات بنسبة 1 بالمائة خلال شهر جانفي 2026 مقارنة بجانفي 2025، وفق تقرير المرصد.

و شهد استهلاك البنزين، ضمن سلّة المواد البترولية، ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة، وزاد استهلاك الغازوال بنسبة 1 بالمائة. كما ارتفع الطلب على كيروزان الطيران بنسبة 1 بالمائة.

و زاد استهلاك فحم البترول، خلال شهر جانفي 2026، بنحو 3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، في وقت نما فيه الطلب على غاز البترول المسال بنسبة 5 بالمائة خلال تلك الفترة.

