الأخبار

انتبهوا على الطرقات: تحذير عاجل من السيول وارتفاع منسوب المياه

انتبهوا على الطرقات: تحذير عاجل من السيول وارتفاع منسوب المياه

أطلق المرصد الوطني لسلامة المرور تحذيرًا عاجلًا وهامًا لمستعملي الطريق، في ظل الارتفاع المسجّل لمنسوب المياه خلال الساعات الأخيرة وتواصل الهطولات المطرية الغزيرة بعدة مناطق من البلاد.

وأوضح المرصد أن استمرار التقلبات الجوية يرفع من مخاطر تشكّل السيول الجارفة وفيضان الأودية، خاصة في مناطق الشمال الشرقي والوسط، ما يستوجب التحلي بأقصى درجات الحذر واليقظة أثناء التنقل.

ودعا المرصد مستعملي الطريق إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الوقائية، أبرزها:

  • تجنب التنقل إلا في الحالات الضرورية القصوى، خاصة بالمناطق المنخفضة والقريبة من مجاري المياه.

  • عدم المجازفة بعبور تجمعات المياه، حتى وإن بدت محدودة العمق، لما قد تخفيه من حفر أو تيارات قوية قادرة على جرف المركبات.

  • التخفيض من السرعة وترك مسافة أمان مضاعفة، نظرًا لتدني الرؤية الأفقية وازدياد مسافة الكبح على الطرقات المبتلة.

  • الابتعاد عن حواشي الطرقات والأودية تفاديًا لمخاطر الانزلاقات الأرضية.

وأكد المرصد الوطني لسلامة المرور أن الوضع دقيق ويتطلب يقظة تامة من الجميع، داعيًا إلى تعميم هذا التنبيه ومشاركته على أوسع نطاق، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، إلى حين تحسن الأوضاع الجوية واستقرارها.

تعليقات

