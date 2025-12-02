Français
انتخاب المكلّفة بتسيير الخطوط التونسية نائبة أولى لرئيس اتحاد شركات الطيران الإفريقية

انتخاب المكلّفة بتسيير الخطوط التونسية نائبة أولى لرئيس اتحاد شركات الطيران الإفريقية

تمّ انتخاب المكلّفة بتسيير الخطوط التونسية، حليمة إبراهيم خُوَاجة، نائبة أولى لرئيس اتحاد شركات الطيران الإفريقية (AFRAA)، وذلك خلال أشغال الدورة السابعة والخمسين للجلسة العامة السنوية للاتحاد، التي انعقدت في العاصمة الأنغولية لواندا من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2025.

ويؤكد هذا الانتخاب المكانة المتقدمة للناقلة الوطنية ودورها المتواصل في دعم قطاع الطيران الإفريقي وتعزيز حضورها على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، وفق بلاغ صادر عن الخطوط التونسية.

 

مشاركة واسعة تحت شعار التعاون والاستدامة والنمو

 

شهدت الجلسة العامة، التي نظّمتها الخطوط الجوية الأنغولية (TAAG) تحت شعار “إعادة تعريف الطيران الإفريقي: التعاون والاستدامة والنمو الاستراتيجي”، حضورًا لافتًا لمسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وقادة الطيران المدني وهيئات تنظيمية وشركاء من صناعة الطيران من مختلف بلدان إفريقيا والعالم.

 

تقرير سنوي شامل حول أداء قطاع الطيران الإفريقي

 

قدّم الاتحاد خلال الدورة تقريره السنوي لسنة 2025، متناولًا أحدث مؤشرات أداء القطاع، على غرار تطوّر حركة النقل الجوي، أداء الأساطيل، حصص الأسواق، سياسات التأشيرات والتنقّل، إضافة إلى تقدّم تنفيذ مشروع سوق النقل الجوي الإفريقي الموحّد (SAATM).

 

كما شملت الجلسة نقاشات معمّقة حول مستقبل شركات الطيران الإفريقية، والتحديات القائمة، واستراتيجيات تطوير مراكز الربط (Hubs) داخل القارة، إضافة إلى عرض دراسة حالة حول إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني في أنغولا.

 

التزام متجدّد بتعزيز تكامل قطاع الطيران في إفريقيا

 

وأكدت الدورة السابعة والخمسون التزام اتحاد شركات الطيران الإفريقية بمواصلة دعم القطاع عبر تعزيز التكامل الإقليمي، وتوحيد السياسات، ودفع النمو المستدام في القارة.

 

يُذكر أن اتحاد شركات الطيران الإفريقية تأسس سنة 1968 في أكرا، ويضم 50 شركة طيران تمثل أكثر من 85% من حركة النقل الجوي الدولية في إفريقيا، إضافة إلى 35 شريكًا من المصنعين والمزوّدين ومقدّمي الحلول التقنية والهيئات غير الجوية.

تعليقات

