الأخبار

انتخاب حسن مصطفى رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد للمرة السابعة على التوالي

انتخاب حسن مصطفى رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد للمرة السابعة على التوالي

حسم الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، سباق رئاسة الاتحاد الدولي بعد حصوله على 129 صوتا من إجمالي أصوات الجمعية العمومية، متفوقا على منافسيه الثلاثة، حيث حصل فرانك بوبيناك مرشح سلوفينيا على 24 صوتا، و جيرد بوتزيك مرشح ألمانيا على 20 صوتا، بينما نال تجارك دي لانج مرشح هولندا 3 أصوات، ليحصد حسن مصطفى الأغلبية المطلوبة و يواصل قيادته للعبة عالميا.

و جاء فوز حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد لدورة انتخابية جديدة تمتد من عام 2025 و حتى عام 2029، ليحقق ولايته السابعة على التوالي، في إنجاز يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها من الاتحادات الوطنية في مختلف دول العالم و مكانته المؤثرة داخل منظومة كرة اليد الدولية.

