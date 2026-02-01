Français
انتخاب رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس ريم غشام رئيسة للفيدرالية المغاربية للأطباء

أعلنت عمادة الأطباء، اليوم الأحد، عن انتخاب رئيسة مجلس العمادة، ريم غشام، على رأس الفيدرالية المغاربية للأطباء، لتصبح بذلك أول امرأة تترأس هذه الفيدرالية.

و جاء هذا الانتخاب في اعقاب الملتقى الثامن للفيدرالية المغاربية للأطباء، الذي انعقد من 31 جانفي إلى 1 فيفري، بمشاركة أطباء من مختلف بلدان المغرب العربي، بهدف بحث سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك في المجال الطبي، وتعزيز الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين دول المنطقة.

و كانت غشام قد اكدت، في تصريح إعلامي على هامش الملتقى، أن لقاءات الفيدرالية المغاربية للأطباء، منذ تأسيسها سنة 2022، تميّزت بنسق مكثف بين بلدان المغرب العربي، إذ تُعقد تقريبًا كل ثلاثة أشهر، وذلك من أجل إيجاد نقاط مشتركة لتحسين الأوضاع الصحية في البلدان المغاربية، إلى جانب تقييم ومراجعة التشريعات، على غرار قانون المسؤولية الطبية، الذي اعتبرته قانونًا رائدًا في ليبيا، في حين لا تزال تونس في حاجة إلى بعض الخطوات الإضافية لتحسين الإطار التشريعي المتعلق بالمسؤولية الطبية.

و شدّدت غشام على أهمية الوحدة المغاربية، مؤكدة أن العمل جارٍ بشكل حثيث من أجل تسهيل تنقّل الأطباء بين بلدان المغرب العربي وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل يسر.

