انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس [فيديو ]

أسفر المؤتمر العادي الثامن والعشرون للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد، وذلك بعد استكمال أشغال المؤتمر التي شهدت نقاشات تنظيمية وتقييماً للمرحلة السابقة.

و يتكوّن المكتب التنفيذي المنتخب من النقابيين:

محمد عباس ، زاكي العيادي، حسيبة الكسيبي، محمد الحر، ، سامية عميد الحاجي، سمير الرقيق، عبد الكريم السويسي، عدلان شعبان، علي الشايب الجربوعي، فاخر العفاس، ورمزي اللوز.

و من المنتظر أن يتولى المكتب التنفيذي الجديد مهامه خلال الفترة القادمة، في سياق اجتماعي واقتصادي دقيق، بما يستوجب مزيد العمل للدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للمنخرطين وتعزيز دور الاتحاد الجهوي بصفاقس.

