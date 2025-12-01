انتخاب منذر خبشاش على رأس جامعة شركات التأمين إلى أفريل 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الجامعة التونسية لشركات التأمين عن انتخاب منذر خبشاش رئيسًا جديدًا للجامعة، ليتولى مهامه إلى غاية 14 أفريل 2026، خلفًا للرئيس السابق حسان الفقي.

وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، أن هذا الانتخاب يأتي ضمن عملية تجديد هياكل القيادة داخل هذه المنظمة المهنية التي تشرف على تمثيل قطاع التأمين في تونس، وتعمل على دعم تطوره وتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، كشفت الجامعة عن تركيبة المكتب التنفيذي للفترة المقبلة، حيث تم التجديد ليزيد السلاوتي في منصبه كنائب للرئيس، إلى جانب انتخاب نابغة النيفر (حرم دريس) نائبة رئيس جديدة، وكذلك أنور بلحاج عبد اللطيف في خطة نائب رئيس جديد.

المصدر: وات

