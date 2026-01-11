انتخاب نجل نتنياهو عضوا في اللجنة المركزية لحزب الليكود

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بأنه تم انتخاب يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عضوا في اللجنة المركزية لحزب الليكود.

و ذكرت الصحيفة أن يائير نتنياهو سيتولى منصب عضو في اللجنة المركزية لحزب الليكود ممثلا لفرع معاليه يوسف.

كما جاء في القوائم التي نشرت بعد انتخابات مؤسسات وفروع الليكود التي جرت في مؤتمر الليكود الأخير.

و يذكر أن اسم يائير نتنياهو كثيرا ما يثير الجدل ولم يدرج في شهر نوفمبر الماضي، ضمن قائمة المرشحين لمنصب بارز في المنظمة الصهيونية العالمية، بعد ترشيح اعتبر جزءا من “اتفاق تسوية أوسع”، لتقسيم الأدوار في المنظمات الصهيونية الرئيسية بين الأحزاب السياسية، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

و وصف حينها حزب “يش عتيد” الذي يترأسه زعيم المعارضة يائير لابيد، تعيين نتنياهو الابن في مثل هذا المنصب “قرار دنيء”، وأن الحزب “لن يوقع على أي اتفاق من هذا القبيل”.

