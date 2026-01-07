Français
انتداب من طالت بطالتهم،المحكمة الدستورية وتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني: أولويات كتلة لينتصر الشعب لـ2026 (فيديو)

أكد النائب علي زغدود عوض كتلة لينتصر الشعب بمجلس نواب الشعب في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن على جدول أعمال الكتلة خلال سنة 2026 أولويات اقتصادية واجتماعية وسياسية حارقة.

وأوضح زغدود أنه في الجانب الاقتصادي والاجتماعي ستعمل الكتلة على متابعة النصوص الترتيبية المتعلقة اساسا بالفصول ذات الصبغة الاجتماعية في ميزانية 2026 اضافة الى متابعة مدى جهوزية المنصة الإلكترونية لتسجيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم والذي كان ببادرة من كتلة لينتصر الشعب مضيفا “وسنتابع كذلك النص الترتيبي الذي سينظم انتداب اصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم”.

واشار محدثنا الى ان كتلة لينتصر الشعب ستشتغل خلال سنة 2026 على جملة من مشاريع القوانين في اطار المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية ولدينا مقترح قانون في علاقة بالمؤسسات الاقتصادية وبمحيطها ودورها الاجتماعي اضافة الى مقترح قانون لزجر الاعتداء على المربي مضيفا “ولنا تصورات في علاقة بمجلة الصرف ومجلة الاستثمار وتنشيط الشريط الحدودي..”.

وفي الجانب السياسي شدّد النائب على أن الكتلة متمسكة بأن يتم خلال سنة 2026 استكمال المؤسسات الدستورية وأولها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء مضيفا “كذلك نعتبر ان مراجعة المرسوم 54 أولية خلال هذه السنة..اضافة الى مقترح قانون تقدمت به الكتلة ونعتبره أولوية القاضي بمنع الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني بإضافة فقرة في الفصل 60 من المجلة الجزائية بعنوان الخيانة العظمى لكل من يتعامل مع الكيان الصهيوني “.

