انتشار الحشرة القرمزية في جربة يُقلق المواطنين.. وجهود مشتركة للحدّ من أضرارها

يشكو عدد من سكان جزيرة جربة خلال الفترة الأخيرة من انتشار الحشرة القرمزية التي تُصيب نبتة التين الشوكي، ما بات يُهدّد هذا الغطاء النباتي المعروف بانتشاره الواسع في الجزيرة ويثير مخاوف الأهالي من تفاقم الظاهرة إذا لم تُتّخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

وفي هذا السياق، أكد مصدر مطّلع من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين أنّ المندوبية، بالتعاون مع مختلف السلط المحلية وعلى رأسها البلديات، انطلقت في حملة تقليع وردم ألواح التين الشوكي المصابة، وذلك وفق الإمكانيات اللوجستية والبشرية المتوفّرة لديها.

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ التدخلات شملت عدّة مناطق على غرار المحبوبين وميدون المدينة وخزرون بمعتمدية ميدون، إضافة إلى مزراية بحومة السوق، في انتظار التوسّع في باقي المناطق عند الحاجة.

كما أوضح أنّه لا يمكن استعمال المبيدات الحشرية للقضاء على هذه الحشرة في جربة، نظرًا لخصوصية الجزيرة البيئية وما تفرضه من قيود على هذا النوع من التدخلات.

وتبقى جهود الاحتواء متواصلة وسط دعوات من المواطنين إلى تسريع نسق التدخلات ووضع خطط وقائية طويلة المدى للحفاظ على هذا الموروث النباتي المهم في جربة.

