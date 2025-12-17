انتشار سريع لمتحور جديد من الإنفلونزا… ومنظمة الصحة العالمية تؤكد: التلقيح يبقى خط الدفاع الأقوى

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تشهد دول النصف الشمالي من الكرة الأرضية انطلاقًا مبكرًا لموسم الإنفلونزا هذا العام، وسط تسجيل انتشار متسارع لمتحور جديد من الفيروس. وفي هذا السياق، حذّرت منظمة الصحة العالمية من تنامي الإصابات، مؤكدة في المقابل أن التلقيح لا يزال الوسيلة الأكثر فاعلية للوقاية والحد من المضاعفات.

وأفادت المنظمة، خلال إحاطة إعلامية بجنيف، بارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة بالإنفلونزا وعدد من الفيروسات التنفسية الأخرى. وأوضحت خبيرة المنظمة في التهديدات التنفسية العالمية، وينتشينغ تشانغ، أن الموسم الحالي يتميز بظهور وانتشار سريع لمتحور جديد من فيروس الإنفلونزا A (H3N2).

ويُعرف هذا المتحور باسم J.2.4.1 أو «السلالة الفرعية K»، وقد تم رصده لأول مرة خلال شهر أوت الماضي في أستراليا ونيوزيلندا، قبل أن يتم تسجيله لاحقًا في أكثر من 30 دولة حول العالم.

