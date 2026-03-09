Français
Anglais
العربية
الأخبار

انخفاض أسعار العقود الآجلة لخام برنت بعد تصريحات دونالد ترمب

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، بنسبة 4.6 % مسجلة 88.43 دولارًا للبرميل، وفيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 6.19 % مسجلا 85.27 دولارًا للبرميل، في تعاملات الإثنين.

وجاء هذا الانخفاض حسب سي إن بي سي  بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الذي إعتبر إن الارتفاع الحالي في أسعار النفط يعد أمرا مؤقتا، مشيرا إلى أنه سينخفض سريعا بعد انتهاء ما وصفه بـ“القضاء على التهديد النووي الإيراني”.

وخلال تداولات الأحد سجل خام برنت أعلى مستوى له عند 119.50 دولارًا للبرميل، مسجلا أكبر قفزة سعرية مطلقة في يوم واحد، فيما بلغ خام غرب تكساس الأمريكي 119.43 دولارًا.

ويعتزم وزراء الطاقة في مجموعة السبع عقد اجتماع افتراضيٍّ الثلاثاء لمناقشة إمكانية الإفراج المشترك عن احتياطيات النفط من مخزوناتهم.

تعليقات

