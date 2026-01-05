انخفاض طلبات اللجوء في ألمانيا بنسبة الثلث في 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت صحيفة “بيلد” نقلا عن وزارة الداخلية الألمانية بأن إجمالي طلبات اللجوء في ألمانيا عام 2025 انخفض بنحو الثلث مقارنة بعام 2024.

و يشير التقرير إلى أن “إجمالي عدد الطلبات (الأولية واللاحقة) انخفض من 250,945 إلى 168,543 طلبًا، أي بنسبة 32.8%”.

و وفقًا للصحيفة، انخفض عدد الطلبات الأولية، المقدمة من المهاجرين الذين يسعون للحصول على الحماية في ألمانيا لأول مرة، بنسبة 51% مقارنةً بعام 2024، حيث انخفض من 229,000 إلى 113,000 طلب.

تُرجع وزارة الداخلية الألمانية انخفاض طلبات اللجوء إلى الأسباب التالية : تغييرات في سياسة الهجرة، وزيادة حالات الرفض على الحدود، وتباطؤ إجراءات لمّ شمل الأسر، وإلغاء إجراءات التجنيس المُعجّلة، و تراجع عوامل الجذب للهجرة.

و تشير الوزارة إلى أن أكبر عدد من طلبات اللجوء العام الماضي جاء من أفغانستان (59,200)، و سوريا (23,100)، و تركيا (13,800).

و صرّح وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، للصحيفة قائلاً : “لا ينبغي لمن لا يستحق الحماية أن يأتي و على من يخالف القانون أن يغادر. لقد وجّهت ألمانيا رسالة واضحة للعالم مفادها أن سياسة الهجرة في أوروبا قد تغيّرت”.

و في ديسمبر، نقلت قناة ZDF عن دوبريندت أن ألمانيا لن تستقبل طالبي لجوء من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بموجب ما يُسمى بآلية التضامن اعتبارًا من عام 2026.

