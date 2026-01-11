انخفاض في عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة بنسبة 18,52بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور (يرجع بالنظر إلى وزارة الداخلية)، بأنّ عدد قتلى حوادث المرور، سجّل منذ بداية السنة الجارية والى غاية يوم 9 جانفي 2026 إنخفاضا بنسبة 18,52 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

و أورد المرصد في إحصائيات نشرها على موقعه الرسمي، أن عدد حوادث المرور التي جدت من 1 إلى 9 جانفي الجاري، بلغت 80 حادثا أسفرت عن 22 قتيلا و 108 جرحى.

و أوضح أن عدد الحوادث نتيجة السرعة، قدرت خلال الفترة المذكورة ب 24 حادثا، أي بنسبة 30 بالمائة، في ما أدى السهو وعدم الانتباه الى وقوع 19حادثا، اي بنسبة 75ر23 بالمائة من جملة الحوادث المسجلة.

أما بالنسبة الى عدد ضحايا حوادث المرور، خلال الفترة ذاتها، فقد جاءت ولاية باجة على رأس القائمة، بعد مصرع أربعة أشخاص نتيجة الحوادث المرورية السبعة التّي تمّ تسجيلها بالولاية، تلتها ولايتي سوسة والقيروان بثلاثة قتلى لكل ولاية نتيجة وقوع تسعة حوادث (5 حوادث بسوسة و4 حوادث بالقيروان).

و أضاف أنّ الاحصائيات كشفت أنّ النصيب الأكبر من الحوادث المسجلة كان للسيّارات الخفيفة بـ 52 حادثا، تلتها الدرّاجات النارية ب 36 حادثا، ثمّ المترجّلين ب 20 حادثا، فالشاحنات الخفيفة بـ 16حادثا.

و أكد المرصد، أنّ الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالسنة الجارية مستمدة من المعطيات الواردة عليه، وفق آخر تحيين أي إلى غاية 9 جانفي 2026، وانّ هذه البيانات تعدّ أولية وقابلة للتحيين اليومي حسب المستجدات الواردة من المصادر الرسمية.

كما أشار إلى انّ ترتيب الحوادث و ضحاياها حسب التوزيع الجغرافي يعتمد على عدد الحالات المسجّلة فقط و هو ترتيب كميّ صرف و لا يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الديمغرافية و لا المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية الخاصة بكل جهة، مما قد يؤثر على دقة المقارنة الموضوعية بين الجهات.

