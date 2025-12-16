Français
الأخبار

انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى 39% بسبب أدائه الاقتصادي

أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز وإيبسوس تراجع نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 39%، وذلك نتيجة لقلة رضا ناخبي حزبه الجمهوري عن أدائه الاقتصادي.

و أجري الاستطلاع عبر الإنترنت على مدار ثلاثة أيام و انتهى في 14 ديسمبر و شمل 1016 بالغا أمريكيا.

و أوضحت وكالة “رويترز” أن الاستطلاع، الذي استمر ثلاثة أيام و اختتم يوم الأحد، أظهر أن 39% من البالغين الأمريكيين راضون عن أداء ترامب، بانخفاض عن 41% في وقت سابق من ديسمبر و بفارق نقطة واحدة فقط عن نسبة 38% المسجلة في منتصف نوفمبر و هي أدنى نسبة تأييد لترامب هذا العام.»

و في الأسبوع الماضي، أظهر استطلاع رأي آخر أجرته “رويترز” و “إيبسوس” رجوح كفة نسبة تأييد الرئيس الأمريكي إلى 41%.

و عاد ترامب إلى السلطة في جانفي بنسبة تأييد بلغت 47%، لكن شعبيته تراجعت منذ ذلك الحين، لا سيما فيما يتعلق بإدارته الاقتصادية و قد أدى الإغلاق الحكومي إلى تعطيل جمع البيانات المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي.

و قال 33% فقط من البالغين الأمريكيين إنهم موافقون على طريقة تعامل ترامب مع الاقتصاد الأمريكي و هو أدنى مستوى تقييم للرئيس في ذلك الشأن هذا العام.

