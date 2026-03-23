اندفاع نحو الجزائر : زبون كبير جديد من آسيا

و قد ارتفعت كميات الغاز التي وصلت إلى فرنسا منذ 28 فيفري الماضي، من 65 ألف طن خلال الأسبوع الأول من مارس إلى أكثر من 108 آلاف طن في الأسبوع الثاني، كما سجلت الصادرات نحو تركيا زيادة ملحوظة من 61 ألف طن إلى 76 ألف طن، والأمر ذاته بالنسبة إلى كرواتيا.

أما إسبانيا، التي تُعد أصلًا من كبار زبائن الجزائر، فهي تطلب كميات إضافية عبر خط “ميدغاز” لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا.

كما اتسعت قائمة المشترين بانضمام بلد آسيوي هو فيتنام، التي تبحث عن النفط والغاز لتعويض الشلل الذي أصاب مضيق هرمز.

و كانت فيتنام، التي كانت تعيش مرحلة نمو اقتصادي متسارع، من بين الدول التي دفعت ثمن حرب الرئيس ترامب.

فهذا البلد يعتمد بشكل كبير على هذا المضيق، شأنه شأن الصين وكوريا الجنوبية واليابان، وكذلك على دول الخليج، وقد تقلصت إمداداته من المحروقات بشكل حاد.

كما قفزت أسعار الوقود بأكثر من 40%، ليصل سعر لتر البنزين إلى ما يعادل يورو واحدًا بالعملة المحلية. وتعوّل فيتنام على “تضامن الجزائر”.

هذا ما أكده رئيس الوزراء Phạm Minh Chinh خلال محادثة أجراها أمس الأربعاء 18 مارس مع نظيره الجزائري سيفي غريب.

و نقلت صحيفة Le Courrier du Vietnam أن رئيس الحكومة الفيتنامية أعرب عن “قلقه إزاء تطور النزاعات في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك فيتنام”.

و في “روح من التضامن والتعاون والحوار”، طلب رئيس الوزراء الفيتنامي من الجزائر “دعم الأمن الطاقي لفيتنام، ولا سيما من خلال تزويدها بالنفط الخام والغاز”.

كما عبّر، بحسب المصدر ذاته، عن رغبته في تعزيز “التعاون بين الشركة الفيتنامية PVEP وسوناطراك”.

من جهته، أبدى رئيس الوزراء الجزائري استعداد بلاده لضمان “الأمن الطاقي” لفيتنام، والعمل على تجسيد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات “الاستثمار والتجارة والزراعة و الطاقة و الثقافة”.

و كانت هذه الشراكات قد أُبرمت خلال الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة الجزائرية-الفيتنامية، التي انعقدت في نوفمبر الماضي بالجزائر العاصمة، بحضور رئيس الوزراء الفيتنامي.