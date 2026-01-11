اندلاع حريق غابات في شمال طوكيو و السلطات اليابانية تنشر قوات الدفاع الذاتي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اندلع حريق غابات، اليوم الأحد، في محافظة جونما شمال العاصمة اليابانية طوكيو، ما دفع السلطات المحلية إلى طلب نشر عناصر من قوات الدفاع الذاتي اليابانية للمساعدة في إخماد النيران مع استمرار انتشارها.

و أفادت حكومة المحافظة، في بيان، بأن الحريق اندلع في مدينة كيريو، والتهم نحو 2500 متر مربع من الغابات حتى الساعة 2:30 بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

و تلقت خدمات الطوارئ بلاغًا قرابة الساعة 11:20 صباحًا يفيد بتصاعد دخان أبيض من أحد المنحدرات الجبلية، حيث جرى على الفور إرسال فرق الإطفاء ومروحيات الاستجابة للكوارث للسيطرة على الحريق.

من جهتها.. أوضحت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن تحذيرًا من جفاف الهواء ظل ساريًا في كيريو وقت اندلاع الحريق، قبل أن تصدر لاحقًا تحذيرًا من رياح قوية، ما ساهم في تعقيد جهود الإطفاء.

و يقع موقع الحريق في منطقة جبلية تبعد عدة كيلومترات شمال محطة كيريو، فيما أكدت الشرطة عدم وجود منازل سكنية قريبة من مكان الحادث.

