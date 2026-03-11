اندلاع حريق في مطار أبوظبي القديم

افادت مصادر إعلامية أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مطار أبوظبي القديم نتيجة سقوط شظايا عقب الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية، ولم يسفر الحادث عن تسجيل أي إصابات.
وتعاملت اليوم الدفاعات الجوية الإماراتية مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. واكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب