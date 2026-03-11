اندلاع حريق في مطار أبوظبي القديم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

افادت مصادر إعلامية أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مطار أبوظبي القديم نتيجة سقوط شظايا عقب الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية، ولم يسفر الحادث عن تسجيل أي إصابات.

وتعاملت اليوم الدفاعات الجوية الإماراتية مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. واكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

