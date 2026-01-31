انزلاق أرضي بطريق الإبر السياحية بطبرقة و إغلاقها مؤقتًا تحسّبًا للمخاطر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت مدينة طبرقة، اليوم السبت 31 جانفي 2026، انزلاقًا أرضيًا على مستوى الطريق السياحية الإبر – طبرقة، وذلك على إثر التقلبات المناخية الأخيرة والتساقطات المطرية الهامة التي عرفتها الجهة، ما أسفر عن تساقط حجارة متفاوتة الأحجام على الطريق.

و في إطار الحرص على سلامة المواطنين ومستعملي الطريق، تحوّلت اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة إلى عين المكان لمعاينة الوضع، ليتم على إثر ذلك اتخاذ قرار غلق الطريق السياحية الإبر من جهة المدينة ومن جهة مسرح البحر، درءًا لأي خطر محتمل وتفاديًا لوقوع حوادث، خاصة في ظل تواصل التقلبات الجوية الحالية.

و يأتي هذا القرار تبعًا للبلاغات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تحذّر من اضطرابات جوية محتملة بداية من ظهيرة اليوم السبت 31 جانفي 2026.

و في السياق ذاته، دعت اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بطبرقة جميع المواطنين إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والحيطة والحذر، وتأجيل التنقلات غير الضرورية بداية من الساعة السابعة مساءًا من اليوم وإلى غاية صباح يوم غد الأحد.

كما شدّدت على ضرورة الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تجمع المياه وعدم المجازفة بعبورها، إضافة إلى تجنب ملامسة أعمدة الكهرباء والإنارة العمومية أثناء نزول الأمطار.

و دعت اللجنة أيضًا كافة سواق السيارات والشاحنات الثقيلة إلى الالتزام بقواعد المرور، وتجنّب المجاوزة الممنوعة، واحترام إشارات المرور، والتقيد بتوصيات أعوان الأمن والحرس الوطنيين، حفاظًا على سلامة الجميع.

