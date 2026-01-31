Français
Anglais
العربية
الأخبار

انزلاق أرضي بطريق الإبر السياحية بطبرقة و إغلاقها مؤقتًا تحسّبًا للمخاطر

انزلاق أرضي بطريق الإبر السياحية بطبرقة و إغلاقها مؤقتًا تحسّبًا للمخاطر

شهدت مدينة طبرقة، اليوم السبت 31 جانفي 2026، انزلاقًا أرضيًا على مستوى الطريق السياحية الإبر – طبرقة، وذلك على إثر التقلبات المناخية الأخيرة والتساقطات المطرية الهامة التي عرفتها الجهة، ما أسفر عن تساقط حجارة متفاوتة الأحجام على الطريق.

و في إطار الحرص على سلامة المواطنين ومستعملي الطريق، تحوّلت اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة إلى عين المكان لمعاينة الوضع، ليتم على إثر ذلك اتخاذ قرار غلق الطريق السياحية الإبر من جهة المدينة ومن جهة مسرح البحر، درءًا لأي خطر محتمل وتفاديًا لوقوع حوادث، خاصة في ظل تواصل التقلبات الجوية الحالية.

و يأتي هذا القرار تبعًا للبلاغات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تحذّر من اضطرابات جوية محتملة بداية من ظهيرة اليوم السبت 31 جانفي 2026.

و في السياق ذاته، دعت اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بطبرقة جميع المواطنين إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والحيطة والحذر، وتأجيل التنقلات غير الضرورية بداية من الساعة السابعة مساءًا من اليوم وإلى غاية صباح يوم غد الأحد.

كما شدّدت على ضرورة الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تجمع المياه وعدم المجازفة بعبورها، إضافة إلى تجنب ملامسة أعمدة الكهرباء والإنارة العمومية أثناء نزول الأمطار.

و دعت اللجنة أيضًا كافة سواق السيارات والشاحنات الثقيلة إلى الالتزام بقواعد المرور، وتجنّب المجاوزة الممنوعة، واحترام إشارات المرور، والتقيد بتوصيات أعوان الأمن والحرس الوطنيين، حفاظًا على سلامة الجميع.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

436
أخر الأخبار

بنزرت: تسخير 120 عنصرًا من الهلال الأحمر للتدخل عند الطوارىء

355
أخر الأخبار

تكنولوجيا المعلومات في تونس: كم يتقاضى مطوّرو البرمجيات فعليًا في عام 2025 ؟
270
أخر الأخبار

فاجعة تبرسق: ترميم غير مكتمل لسور شُيّد سنة 2001 يُنهي حياة “يوسف”..الشنيتي تكشف التفاصيل (فيديو)
265
الأخبار

وزيرة العدل تعاين في باجة أشغال بناء مقر جديد لمحكمة الناحية بنفزة
265
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس الأمم الأفريقية 2026: ما هي القناة والتوقيت لمشاهدة نهائي تونس ومصر ؟
261
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين لتوخي الحذر بسبب التقلبات الجوية المنتظرة
260
أخر الأخبار

من بن عروس إلى نابل: حجز أكثر من طن من الموز المهرّب
246
الأخبار

باجة : غدًا تعليق الدروس بمعتمديتي عمدون و نفزة بسبب التقلبات الجوية
244
اقتصاد وأعمال

تونس : استثمار صناعي صينيي – إيطالي في المنستير بـ5 ملايين يورو ويوفّر 350 موطن شغل جديد
229
الأخبار

التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية إلى غاية 31 ديسمبر 2026

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى