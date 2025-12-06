انضمام مدينة سوسة رسميا إلى عضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت بلدية سوسة، عن انضمام مدينة سوسة رسميا، الى عضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو.

و يُعد هذا التتويج، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للبلدية، على موقع التواصل الاجتماعي ‘فايسبوك’ ثمرة عمل جماعي و تعاون مثمر بين عدد من الهياكل و المؤسسات الوطنية و مكونات المجتمع المدني.

و يعتبر هذا الانجاز الجديد خطوة مُهمة نحو مزيد تعزيز التعلم مدى الحياة و دعم التنمية المستدامة و ترسيخ مكانة سوسة كمدينة معرفة و انفتاح.

و كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة (اليونسكو)، قد رحبت، يوم 4 ديسمبر الجاري، في بيان لها، بانضمام 72 مدينة من 46 دولة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم، تأكيدًا لالتزامها بجعل الحق في التعليم مدى الحياة واقعًا ملموسًا للجميع على المستوى المحلي.

يشار، إلى أنّ الشبكة العالمية لمدن التعلّم التابعة لليونسكو، التي تم احداثها سنة 2013، تضم 425 مدينة من 91 بلداً بعد إضافة المدن الجديدة.

