انطلاق البث التجريبي للقناة الوطنية الرياضية التونسية (صور)

انطلق منذ قليل البث التجريبي للقناة الوطنية الرياضية التونسية عبر القمر الصناعي عربسات بدر 8، في خطوة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق التغطية وتحسين جودة البث لفائدة المشاهدين داخل تونس وخارجها.

و تبث القناة على الموقع المداري 26 درجة شرقاً، وفق المعطيات التقنية التالية: تردد 12643 ميغاهرتز، استقطاب أفقي، سرعة ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

و يأتي إطلاق هذا البث التجريبي في إطار سعي التلفزة التونسية إلى تطوير خدماتها الرقمية وتعزيز حضورها على الأقمار الصناعية، بما يواكب تطلعات الجمهور الرياضي ويضمن متابعة أفضل لمختلف التظاهرات والبرامج الرياضية.

)

