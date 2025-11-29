انطلاق الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع قانون المالية 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انطلقت صباح اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، برئاسة العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب.

و تشمل أشغال الجلسة عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 و ذلك بحضور السيدة مشكاة سلامة الخاليدي، وزيرة المالية، و الوفد المرافق لها، حيث سيتم تقديم التفاصيل المالية و مناقشتها مع النواب و ممثلي الجهات و الأقاليم.

