انطلاق الدورة الأولى لأيام المياه بتونس

انطلقت اليوم الأحد، الدورة الأولى لأيام المياه بتونس تحت شعار: حيث “ما يتدفق الماء تنمو المساواة”.

و ينتظم هذا الحدث ببادرة من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،، وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني في تونس ويجمع هذا الحدث المبادرات على مستوى البلاد وفي مختلف مناطقها وذلك بمساهمة المؤسسات العمومية و المواطنين من صغار و كبار و نساء و مجموعات التنمية الفلاحية للتوعية و اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة المياه بطريقة مستدامة و فاعلة.

و وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة ، سيتواجد القائمون على هذا الحدث يوم غد الاثنين 23 مارس 2026 في مدينة زغوان عاصمة المياه التاريخية.

