الأخبار

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين النادي الإفريقي و منتخب نجوم القدس الفلسطيني

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين النادي الإفريقي و منتخب نجوم القدس الفلسطيني

أعلنت لجنة التنظيم بالنادي الإفريقي، اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بالمباراة الدولية الودية التي ستجمع النادي الإفريقي بمنتخب نجوم القدس الفلسطيني، والمقرر إقامتها بعد غد الجمعة 28 نوفمبر 2025 بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقًا من الساعة الرابعة عصرا.

و أوضح النادي أن بيع التذاكر ينطلق بداية من اليوم الأربعاء انطلاقًا من الساعة الرابعة عصرا و ذلك عبر شبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه، و يتواصل غدًا الخميس، و يوم الجمعة إلى غاية الساعة الرابعة كذلك.

 

