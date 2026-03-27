Français
Anglais
العربية
رياضة

انطلاق تجربة القناة الوطنية الرياضية الجديدة في تونس ؟ التفاصيل ..

أعلنت التلفزة الوطنية التونسية اليوم انطلاق تجربة البث على القناة الوطنية الرياضية، حيث سيتم نقل مباريات المنتخب التونسي تحت 17 سنة لكرة القدم ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وأوضحت التلفزة أن المباراة القادمة ستجمع المنتخب التونسي بنظيره المصري، وسيتم بثها عبر القناة الوطنية الرياضية على القمر الصناعي عرب سات،
12643 H 27500

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز متابعة الرياضة الوطنية وإتاحة الفرصة للمشاهدين لمتابعة الأحداث الرياضية المهمة على مستوى الشباب والفرق الوطنية

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

501
أخر الأخبار

باجة : تسجيل رجة أرضية بقوة 2.8 درجة

484
سياسة

قانون تشغيل من طالت بطالتهم: بالأرقام.. النائب علي زغدود يكشف مُعطيات جديدة (فيديو)
394
أخر الأخبار

البطلة البارالمبية روعة التليلي توجه نداء لرئيس الجمهورية قيس سعيد (فيديو)
376
أخر الأخبار

صفاقس: دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية لدعم الانتقال الطاقي [فيديو]
340
الأخبار

تونس: أحكام سجنية تصل إلى 26 سنة في قضية محاولة تهريب مستشار سابق لعلي العريض نحو ليبيا
340
اقتصاد وأعمال

آخر التطورات بخصوص الناقلة الروسية المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
320
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى: تقديم موعد مباراة النجم والترجي، البرنامج الجديد للجولة 24
315
أخر الأخبار

البرلمان : تنقيح قانون تعويض أعوان الأمن الداخلي على طاولة لجنة الدفاع
302
الأخبار

فرصة عمل صيفية: بلدية نفزة تفتح باب الترشح لانتداب 36 سبّاح منقذ
301
أخر الأخبار

تمسّك الرئيس سعيّد بالزيادات في الأجور: خطوة اجتماعية أم تمهيد لقرارت صعبة؟ قراءة سياسية (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى