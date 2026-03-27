انطلاق تجربة القناة الوطنية الرياضية الجديدة في تونس ؟ التفاصيل ..

أعلنت التلفزة الوطنية التونسية اليوم انطلاق تجربة البث على القناة الوطنية الرياضية، حيث سيتم نقل مباريات المنتخب التونسي تحت 17 سنة لكرة القدم ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وأوضحت التلفزة أن المباراة القادمة ستجمع المنتخب التونسي بنظيره المصري، وسيتم بثها عبر القناة الوطنية الرياضية على القمر الصناعي عرب سات،

12643 H 27500

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز متابعة الرياضة الوطنية وإتاحة الفرصة للمشاهدين لمتابعة الأحداث الرياضية المهمة على مستوى الشباب والفرق الوطنية

