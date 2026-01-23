انطلاق حملة تمشيط واسعة من ميناء طبلبة للبحث عن 3 بحّارة مفقودين

انطلقت صباح اليوم من ميناء الصيد البحري بطبلبة حوالي 18 سفينة على متنها قرابة 400 بحّار، في تحرّك تضامني واسع لدعم المجهودات الأمنية في عمليّات البحث عن ثلاثة بحّارة لا يزالون في عداد المفقودين منذ يوم 20 جانفي الجاري.
ويأتي هذا التحرّك في إطار تضافر الجهود بين مهنيّي القطاع البحري والوحدات الأمنية والبحرية المختصّة، حيث شارك البحّارة بخبرتهم الميدانية ومعرفتهم الدقيقة بالمجال البحري والتيّارات، للمساهمة في تمشيط المناطق التي يُرجّح أن يكون المفقودون قد تواجدوا فيها.
وتعيش مدينة طبلبة منذ أيّام على وقع حالة من القلق والترقّب، في ظلّ تواصل عمليّات البحث وسط ظروف مناخية وبحرية صعبة، فيما يحدو الأمل عائلات البحّارة المفقودين وسكّان الجهة في التوصّل إلى نتائج إيجابية في أقرب الآجال.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب