Français
Anglais
العربية
الأخبار

انطلاق عمليات المسح والتّوثيق الأثري بمحيط متحف سلقطة

انطلاق عمليات المسح والتّوثيق الأثري بمحيط متحف سلقطة

انطلق أمس الأربعاء فريقُ عملٍ مشترك بين وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية والمعهد الوطني للتراث في تنفيذ عمليات تحضيرية شملت المسح الأثري والتوثيق العلمي الأوّلي للُّقى الأثرية التي كشفت عنها التّقلبات الجوية الأخيرة بمحيط المتحف الأثري بسلقطة.

ويأتي ذلك تمهيدًا لإنجاز حفرية إنقاذ مبرمجة خلال الأسبوع القادم، وفق المعايير العلمية المعتمدة في مجال البحث الأثري وصون التراث. و وفق ما نشر على موقع وكالة إحياء التراث، يندرج هذا العمل المشترك في إطار الحرص على صون التّراث الأثري الوطني وحمايته من المخاطر الطّبيعية، وعلى التّدخّل الوقائي بالمواقع الأثرية ومحيطها المباشر، قصد الحدّ من تأثير العوامل الطبيعية على مكوّناتها الأثرية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

532
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

434
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
375
الأخبار

بعد أمطار كشفت عن معالم جديدة: انطلاق تدخل المعهد الوطني للتراث بالموقع الأثري بهرقلة
345
الأخبار

التعاون الإيطالي يعزّز الاستثمارات الفلاحية في تونس بتسليم 88 جرّارًا في صفاقس
330
الأخبار

تنقيح المرسوم 54: هل تكون رئاسة فوزي الدعاس للجنة التشريع العام نقطة تحوّل؟ (فيديو)
326
اقتصاد وأعمال

36 دينارًا السعر الحقيقي لقارورة الغاز دون دعم وقريباً قوارير غاز جديدة مُوجّهة للصناعيين وسيارات التاكسي
321
الأخبار

تأييد الأحكام الصادرة في قضية وفاة عمر العبيدي
309
الأخبار

ماهر الكنزاري : “انتصار اليوم يجعلنا ننفرد بالمركز الأوّل” (فيديو)
304
اقتصاد وأعمال

باجة : إقبال ملحوظ على نقطة بيع التمور و انخفاض الأسعار في اليوم الأخير
289
الأخبار

بنزرت : غلق حركة الجولان بالطريق الجهوية عدد 57

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى