انطلاق فعاليات المؤتمر العادي 28 للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العادي الثامن والعشرين للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، بحضور عدد من الإطارات النقابية وممثلي الهياكل الجهوية و القطاعية، وذلك في إطار محطة تنظيمية هامة تهدف إلى تقييم المرحلة السابقة ورسم ملامح العمل النقابي خلال الفترة القادمة.

و يُعد هذا المؤتمر مناسبة لمناقشة أبرز القضايا الاجتماعية والمهنية التي تهم منظوري الاتحاد بالجهة، إلى جانب استعراض التقارير الأدبية والمالية، والنظر في التحديات المطروحة على الساحة الاجتماعية والاقتصادية، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني.

كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر انتخاب مكتب جهوي جديد، من المنتظر أن يتولى قيادة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، في ظل سياق يتسم بتغيرات متسارعة وتحديات متعددة تواجه الحركة النقابية.

