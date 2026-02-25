انفتاح تونسي على أمريكا اللاتينية: مشاورات رفيعة المستوى في برازيليا

احتضنت العاصمة البرازيلية برازيليا، أشغال الدورة الخامسة للمشاورات السياسية بين تونس والبرازيل، بمشاركة وفدين رفيعي المستوى من الجانبين.

وترأس الوفد التونسي رياض الدريدي، المدير العام للدول الأمريكية والمنظمات الإقليمية بوزارة الشؤون الخارجية، فيما قاد الجانب البرازيلي كارلوس سيرجيو سوبرال دوارتي، المدير العام لإفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية البرازيلية، وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

ويندرج هذا اللقاء ضمن التحضيرات للاستحقاق الثنائي المقبل على مستوى وزيري خارجية البلدين، حيث تم استعراض واقع العلاقات الثنائية وتقييم مسارات التعاون في عدد من القطاعات.

وخلال المباحثات، شدد الوفد التونسي على أهمية الارتقاء بالمبادلات التجارية والاقتصادية، في إطار توجه تونس نحو تعزيز حضورها في أسواق أمريكا اللاتينية. كما تم التأكيد على ضرورة دعم الصادرات التونسية إلى البرازيل وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية إلى السوق البرازيلية.

