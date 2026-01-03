انفجارات تهز العاصمة الفنزويلية كاراكاس و تحليق مكثف لطائرات حربية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت وسائل إعلام فنزويلية بوقوع سلسلة انفجارات هزت العاصمة كاراكاس، دون صدور أي تصريحات رسمية توضح طبيعتها أو أسبابها حتى الآن.

و أوضحت المصادر أن الانفجارات وقعت في مناطق متباعدة من العاصمة الفنزويلية، ما أثار حالة من القلق في أوساط السكان.

و في السياق ذاته، أشارت تقارير إعلامية إلى تحليق مكثف لطائرات حربية على علو منخفض فوق أجواء كاراكاس، دون توفر معلومات رسمية تؤكد خلفيات هذا النشاط الجوي.

و كان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعرب عن استعداده للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن “أي شيء تريده”، وسط أزمة مع واشنطن التي تمارس ضغوطا على بلاده بنشرها سفنا حربية في منطقة الكاريبي.

و شدد مادورو يوم الخميس في مقابلة تلفزيونية مع قناة “في تي في” الحكومية الفنزويلية على أنه مستعد لمناقشة ملفات مكافحة المخدرات و النفط و الاتفاقيات الاقتصادية مع واشنطن.

و تمارس الولايات المتحدة ضغوطا شديدة على كراكاس منذ أشهر، متهمة مادورو بقيادة شبكة واسعة لتهريب المخدرات.

