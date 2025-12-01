Français
Anglais
العربية
مجتمع

انفجار أنبوب غاز بالمروج: عضو بالمجلس المحلي يكشف تفاصيل جديدة عن الحادثة

أفاد حمدي غزلاني، عضو المجلس المحلي بالمروج وعضو المجلس الجهوي ببن عروس، اليوم الاثنين، بأنّ حادث انفجار أنبوب غاز الذي جدّ مساء السبت داخل منزل بمنطقة المروج أسفر عن إصابة أربعة أشخاص من متساكني المنزل.

وقد غادر اثنان منهم المستشفى، فيما يواصل شخصان آخران تلقي العلاج بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس، إضافة إلى تعرّض المنزل لأضرار ماديّة جسيمة.

انهيار جدران واحتراق كامل للمنزل

وأوضح غزلاني، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، أنّ الحادث تسبّب في تساقط عدد من الجدران واندلاع حريق داخل المنزل.
وأشار إلى أنّ وحدات الحماية المدنية والجهات الأمنية تدخلت فور حدوث الانفجار، كما هبّ أهالي المروج والمناطق المجاورة لمدّ يد المساعدة للعائلة المتضررة.

ودعا غزلاني إلى ضرورة الصيانة الدورية للشبكات الداخلية للغاز داخل المنازل، والاعتماد على مهندسين وتقنيين مختصين لإجراء فحوصات السلامة بصفة منتظمة.
ولفت إلى أنّ حوادث مشابهة جدّت سابقاً بالجهة بسبب تسرّب داخلي وعدم متابعة الشبكات المنزلية بشكل دوري.

وأكّدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في بلاغ توضيحي، أنّ التحقيقات الأولية أثبتت أن الشبكة الخارجية للغاز والعدادات لم تتضرر، وهو ما يعني أنها لا تتحمّل مسؤولية الانفجار.
وأضافت أنّ نتائج التحقيق الأولي تشير إلى أنّ تسرّب الغاز وقع على مستوى الشبكة الداخلية للمنزل المتضرر وليس في أنبوب الغاز الخارجي، خلافاً لما راج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

