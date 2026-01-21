Français
انقطاعات في عدد من الطرقات بسبب الأمطار الغزيرة… والحرس الوطني يدعو إلى الحذر

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ رسمي، اصدرته منذ قليل، عن تسجيل انقطاعات في حركة المرور بعدد من الطرقات في ولايات مختلفة، نتيجة تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار وارتفاع منسوب الأودية.

وأوضحت أن الطريق الوطنية رقم 5 (القديمة) على مستوى وادي الحمار بمعتمدية مجاز الباب تشهد انقطاعًا تامًا لحركة السير بسبب تجمع المياه، مشيرة إلى إمكانية تحويل المرور عبر الطريق الوطنية رقم 5 (الجديدة).

كما تم تسجيل انقطاع حركة المرور بالطريق المعبدة غير المرقمة على مستوى قرية المحجوبة من معتمدية قلعة سنان، إثر فيضان وادي سراط وخروج مياهه عن المجرى.

ودعت مصالح الحرس الوطني كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وترك مسافة الأمان، والتخفيض من السرعة، واستعمال الأضواء عند التنقل، والالتزام بقواعد السير والجولان، مع تجنب المجازفة بعبور النقاط الزرقاء وأماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستعملي الطريق.

