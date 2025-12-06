انقطاع التيّار الكهربائي غدا الأحد ببعض المناطق من ولاية المهدية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يشهد التيّار الكهربائي انقطاعا، من الثامنة والنصف من صباح غد، الأحد، إلى الواحدة من ظهر اليوم ذاته، ببعض المناطق من ولاية المهدية، بسبب أشغال الصّيانة، بحسب ما أعلنت عنه الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز/ إقليم المهدية، السبت.

و سيشمل انقطاع التيّار الكهربائي، وفق بلاغ صادر، عن الشّركة، كامل منطقة برج عريف (من معمل الخياطة مهدكو إلى محطة البنزين برج عريف طوطال) و عمارة الحبيب ببرج عريف، و الحي المقابل لها، و منطقة برج الشلبي ومنطقة الليانة/ واد نخالة وأكواش دار الشيخ، و نهج الحمامات و حي جامع الغفران الروضة.

و من بين المناطق الأخرى المعنية بانقطاع، التيّار، شارع ابن الجزار (من روضة سمسم الى مفترق برج عريف)، وجزء من نهج سوسة وطريق بومرداس (من مفترق مركز الفحص الفني إلى مقهى محسن)، وشارع الجمهورية (من مقهى محسن إلى مفترق مخبزة الباي)، وجزء من جبل دار واجة وكامل المنطقة الصناعية.

و سيقع إرجاع التيّار الكهربائي، وفق المصدر ذاته، بدون سابق إنذار حسب إنتهاء الأشغال بالمناطق المذكورة.

